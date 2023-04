Os 4 signos do zodíaco que podem ouvir o que não querem

Abril está chegando ao fim e em sua última semana, alguns signos do zodíaco podem ter que lidar com algumas palavras duras ou conversas difíceis.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Leão

A vida profissional e os objetivos podem sugar sua energia e causar preocupação. É importante manter a calma e não agir por impulso, inclusive com as palavras. É possível que as pessoas cheguem com críticas ou opiniões não solicitadas; ouça, mas prefira não levar par ao pessoal e cuidar mais dos próprios sonhos internamente.

Virgem

Momento de reorganizar o que sente e isso pode ser colocado em palavras. Lembre-se que o direito a resposta não pode ser tirado de ninguém, mas é preciso filtrar o que é verdade ou não. Deixe a compreensão florescer, mas também estabeleça alguns limites para manter sua saúde emocional e mental.

Libra

A tensão com as palavras e quem fala o que quer ouve o que não quer. É preciso ter cuidado com conversas mais sérias ou trocas de ideias que acontecem em público para que opiniões desnecessárias não se tornem um problema. Se tiver que reduzir danos ou consertar um problema, seja objetivo, mas sem perder a empatia, buscando aliviar a tensão ao redor.

Escorpião

A confusão entre a razão e a emoção não é uma conselheira agora: se ouvir o que não quer, tente refletir e não responder de maneira arrebatada. É hora de não se precipitar e tomar decisões bem pensadas. O tempo de decidir é quando você estiver pronto e se sentir confortável com isso. Expanda alguns horizontes e encontre respostas.

