Telescópio Webb da NASA revela formação misteriosa em prequela cósmica nunca antes vista

O Telescópio Espacial James Webb da NASA capturou dados que revelam novos detalhes sobre a formação e montagem de galáxias. Pela primeira vez, um protoaglomerado de sete galáxias foi confirmado a uma distância que os astrônomos chamam de redshift 7.9, ou meros 650 milhões de anos após o Big Bang.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, com base nos dados coletados, os astrônomos calcularam o desenvolvimento futuro do aglomerado nascente, descobrindo que ele provavelmente crescerá em tamanho e massa para se assemelhar ao Coma Cluster, um monstro do universo moderno.

Dados do NIRSpec do Webb foram fundamentais para confirmar a distância coletiva das galáxias e as altas velocidades em que elas se movem dentro de um halo de matéria escura - mais de dois milhões de milhas por hora.

Os aglomerados de galáxias são as maiores concentrações de massa no universo conhecido, o que pode deformar drasticamente o próprio tecido do espaço-tempo.

Essa deformação, chamada lente gravitacional, pode ter um efeito de ampliação para objetos além do aglomerado, permitindo que os astrônomos olhem através do aglomerado como uma lupa gigante.

A equipe de pesquisa foi capaz de utilizar esse efeito, olhando através do Aglomerado de Pandora para ver o protoaglomerado; até mesmo os poderosos instrumentos de Webb precisam de uma ajuda da natureza para enxergar tão longe.

Como detalhado pela NASA, os instrumentos infravermelhos de Webb foram desenvolvidos especificamente para preencher as lacunas no início da história do universo.

As sete galáxias confirmadas por Webb foram inicialmente estabelecidas como candidatas para observação usando dados do programa Frontier Fields do Telescópio Espacial Hubble.

A NASA antecipou que a futura colaboração entre Webb e o Nancy Grace Roman Space Telescope produzirá ainda mais resultados nos primeiros aglomerados de galáxias.

Ainda de acordo com as informações, com 200 vezes o campo de visão infravermelho do Hubble em uma única tomada, a nova missão Roman em 2027 será capaz de identificar mais candidatos a protoaglomerados de galáxias, que o Webb pode acompanhar para confirmar com seus instrumentos espectroscópicos.

Texto com informações da NASA