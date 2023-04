Tarot esclarecedor: as revelações das cartas e o que pode acontecer com Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Pexels - KoolShooters

Outro dia da semana começou e se você quer ficar por dentro da mensagem das cartas para o seu signo é só continuar conferindo o conteúdo até o final. As previsões do dia são para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Assim como os períodos difíceis chegam para todos, os tranquilos também se aproximam e este é o ciclo que a pessoa de Leão vive agora, com muita positividade ao seu redor.

De toda forma, as cartas reforçam para que tome decisões com calma, para que sejam as mais assertivas possíveis.

Virgem

Talvez você esteja pensando que há alguém que está desejando o seu mal, no entanto não deve esquecer que às vezes nós somos os nossos maiores inimigos e ansiedade por querer que as coisas aconteçam de maneira imediata pode jogar contra você, tome cuidado!

Virgem, é melhor estar preparado, pois não terá uma jornada fácil.

Libra

Período positivíssimo para que Libra possa demonstrar para quê veio e em qual lugar quer chegar. O universo está ao seu lado para que todas as coisas que deseja aconteçam.

No entantooooo, como nem tudo é fácil na vida, é possível que sinta um pouco mais de dificuldade e bloqueio no campo sentimental.

Escorpião

Algo que tanto deseja pode finalmente acontecer em breve, por isso esteja tranquilo pois o universo auxilia de maneira positiva para que isso ocorra. Por outro lado, você ainda terá que se esforçar em outros pontos, uma vez que não lhe espera um dia fácil.

Com Depor.

