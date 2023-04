Tarot definitivo: as revelações das cartas e o que pode acontecer com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Pexels - Los Muertos Crew

Outro dia da semana começou e se você quer ficar por dentro da mensagem das cartas para o seu signo é só continuar conferindo o conteúdo até o final. As previsões do dia são para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Sagitário, você leva a vida com toda a coragem possível e isso é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo deve tomar cuidado com a inveja e com as pessoas que atacam quando você menos espera e está distraído. Sabe aquele ditado “é melhor prevenir do que remediar”? Pois, então!

Capricórnio

As cartas do tarot deixam um conselho importante para Capricórnio: se arrisque mais, caso contrário não alcançará aquilo que tanto deseja. É possível que tenha medo de certas situações, mas o universo está ao seu lado e auxilia para que as coisas boas aconteçam. Ah! Os astros revelam que terá um ciclo mais positivo no trabalho do que no campo sentimental.

+ Acrescente estes conteúdos em sua lista de leitura:

Aquário

Este será um ciclo em que a pessoa de Aquário finalmente sente que a justiça é feita. Além disso, o universo e os astros colaboram para que mostre todo o seu potencial e alcance aquilo que tanto deseja. Resumo? Um período bastante positivo para a pessoa deste signo.

Peixes

Assim como outros signos, os astros estão ao seu lado e um período positivo te ajudará ainda mais para que mostre para quê veio e em qual lugar quer chegar. Fique tranquilo, pois embora tenha inimigos, eles não vão bloquear seu caminho.

Com Depor.

+ Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso portal: