Tarot semanal: a carta e revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, até o domingo (30)

Segunda-feira começou e até o próximo domingo (30) tem muita coisa para acontecer. Quer descobrir qual a sua carta e mensagem do tarot para o seu signo? Então, basta buscá-lo a seguir. As previsões são para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - O Papa Invertido

Você está em um período de bloqueio em sua vida profissional e as cartas reforçam que deve se esforçar para encontrar saídas, embora não pareça algo fácil. Além disso, por estarmos em mercúrio retrógrado, pode resultar um pouco difícil avançar tanto em seus negócios como na vida sentimental. Será necessário ter muita paciência.

Virgem - O Julgamento

Virgem, você está no meio de uma grande dúvida, na qual precisa escolher entre avançar em seu trabalho ou se manter no local que já está. Infelizmente ou felizmente, somente você é quem pode tomar esta decisão e sua intuição pode te ajudar bastante.

Além disso, lembre-se que sempre pode compartilhar com seu companheiro as diferenças em seu relacionamento, mas é preciso saber abordá-las para ninguém sair machucado.

Libra - O Diabo

Você se sente com grandes dúvidas e as cartas do tarot reforçam que este ainda não é o período ideal para trocar de emprego e investir em uma nova jornada profissional. Fique tranquilo, pois o seu momento vai chegar.

Atenção: sua vida sentimental está prestes a virar um caos e só você pode evitar que isso aconteça.

Escorpião - A Lua Invertida

Algo tem afetado ao máximo o seu estado emocional e o tarot ressalta que é hora de agir para evitar que esta situação te leve a um sofrimento ainda maior. Além disso, é importante estar preparado, pois tempos de mudanças (e muitas) se aproximam da vida de Escorpião.

Com informações do portal Nueva Mujer.

