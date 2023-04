Os signos do zodíaco que buscam parceiros com experiência

Muitas coisas podem atrair alguém romanticamente, mas alguns signos do zodíaco possuem uma queda especial quando se trata de signos que possuem mais experiência e demonstram que entendem do assunto.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano é um dos signos que mais se apaixona com a mente e com quem consegue estimular seu interesse, curiosidade e troca. Por isso, ele prefere as pessoas mais falantes e que não temem em compartilhar suas experiências. Os sentimentos e os pensamentos expressados andam de mãos dadas e são muito valorizados por eles.

Leão

O leonino costuma ser mais exigente em seus relacionamentos e cobrará a seriedade de quem tem mais experiência. Ele gosta de sentir que a paixão é única, mas também sabe que quem voou por aí pode ter mais certeza sobre o que deseja em sua vida. Como almeja uma relação repleta de planos e evoluções, prezará quem já está nessa fase.

Libra

Por mais que possa se encantar pela leveza e ingenuidade, o libriano é capaz de ter sua atenção ainda mais atraída por aqueles que demonstram ter experiência. Ele gosta dos opostos ou de quem viveu desafios diferentes, pois isso o impressiona. Esse signo não se sentirá acanhado ou incomodo com alguém que fala sobre o que viveu.

