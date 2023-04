Nem todos conseguem ver o rosto escondido entre as flores. Você é capaz? Foto ilustrativa - Pixabay - Larisa-K

Se você é do tipo que ama desafios visuais, com certeza vai gostar do que trouxemos nesta oportunidade. Diferente de ter que achar um animal ou um objeto escondido, desta vez, você testará a sua capacidade de interpretação. Está preparado?

Para quem ficou curioso, a proposta do dia será observar a imagem que compartilharemos a continuação e ver se consegue visualizar o rosto que está escondido entre as flores. Será que é capaz?

Sem tempo limite para fazer sua análise e mais delongas, basta que veja o desenho abaixo. Os detalhes do desafio são do portal Incrível Club.

Desafio visual: você é capaz de ver o rosto desenhado entre as flores? Reprodução - Incrivel Club

E então, conseguiu solucionar o desafio?

Se disse sim, basta ir direto para o final da página e conferir o resultado com o rosto que pode ser visualizado. Agora, se quer uma forcinha para concluir sua análise, veja a dica que deixamos a seguir.

Encontre ‘corre-corre’, ‘pega-pega’ e ‘esconde-esconde’ neste caça palavras de brincadeiras e prove que você é o mais ágil entre todos

Atenção para a dica: assim como muitas pessoas, o rosto que procura tem os olhos azuis e está acompanhado de uma coroa de flores.

Aproveite a oportunidade para conferir também:

Desafio visual: você é capaz de ver o rosto desenhado entre as flores? Reprodução - Incrivel Club

Vamos lá ver qual é o resultado?

Esperamos que tenha sido possível observar o rosto em alguma das oportunidades, mas, não se preocupe também pois haverá outras oportunidades para testar suas habilidades e continuar se divertindo.

Não esqueça de ativar as notificações para receber novidades diárias de nosso portal.

Veja por fim, a resposta do desafio do dia:

Desafio visual: você é capaz de ver o rosto desenhado entre as flores? Reprodução - Incrivel Club

+ Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site: