Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 28 de abril de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de abril de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 24 a 18 de abril de 2023:

Áries

Hora de se proteger e não cair no excesso de confiança com os outros. Fique um pouco na defensiva, com quem pode ter inveja.

Dias de boa sorte virão em questões de relações. Novos negócios são fechados e você pode se aventurar a criar novos caminhos de trabalho.

Lembre-se de que a boa sorte o acompanha em tudo o que é financeiro, por isso não deixe de aproveitá-la e realize-se.

Diga a essa pessoa especial o que você sente. Para Áries solteiro, um novo amor virá e é preciso dar uma chance a si mesmo.

Touro

Cure seus rancores e vícios, pois já não é mais compatível viver no passado. Hora de encerrar capítulos da sua vida.

Você receberá dinheiro extra e lucros, lembre-se de que você deve economizar. Você terminará um relacionamento e decidirá ficar sozinho por um tempo e crescer mais na vida pessoal, mas isso não tira a energia de conquistador e a possibilidade de conhecer pessoas compatíveis com você.

Você decidirá comemorar esses dias com sua família e amigos ou receberá presentes que não esperava. Procure cuidar dos problemas estomacais, lembre-se que somos o que comemos.

Confira: Os signos do zodíaco que buscam parceiros com experiência

Gêmeos

Você carrega o poder da manifestação, porque sua mente é muito forte, apenas tente não ter tantos pensamentos negativos acumulados e comece um novo ritmo de vida para conseguir o que quer.

Você vai pensar muito em alguém que saiu do seu lado e isso é normal, lembre-se que é difícil para você se separar de pessoas que você aprecia. Fique leve e entenda o que sente.

Você receberá um convite. Uma viagem o ajudará a viver mais com pessoas especiais. Você receberá um dinheiro extra e deve investir em algo para o futuro. Os geminianos solteiros encontrarão alguém muito compatível que os fará se apaixonar.

Câncer

Visualize seu sucesso em tudo o que empreender e veja que a abundância virá em questões econômicas. Pare de dar importância a situações que você não pode controlar.

Dias de boa energia chegarão ao seu signo. Você receberá um convite para fazer uma viagem. Cuidado com o ciúme, não caia em brigas sem motivo.

Para os cancerianos solteiros, chegará o dia de conhecer pessoas muito compatíveis com o seu signo, então vista-se com cores vivas e procure usar muito perfume.

Você será dominado pelo efeito empreendedor para iniciar qualquer negócio. Você iniciará uma nova etapa de estudos universitários que lhe proporcionará muitos triunfos.

Veja também: Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 23 a 29 de abril de 2023

Leão

Liberte-se do medo e das inseguranças, não carregue sentimentos de culpa e medo em relação ao futuro.

Os dias virão com uma energia muito positiva ao seu redor e recuperando o que foi perdido; serão momentos de boas notícias e agradáveis surpresas.

No amor, tente falar claramente com seu parceiro e, se não houver mais amor, é melhor dar um tempo.

Você receberá dinheiro extra por questões de venda. Os parentes irão visitá-lo e é preciso ter cuidado com o álcool. Você vai abrir um negócio e deve planejar bem. Você está transbordando charme e atrairá convites.

Virgem

Você é um poderoso ser de luz e deve seguir em frente com seus projetos de vida, é hora de estar com pensamentos e ações positivas para que você alcance sucessos e triunfos.

Busque a cura em todos os seus caminhos. Você tentará mudar sua atitude e colocar mais energia positiva em suas ideias e projetos para o futuro.

Comece aquele negócio que você tem em planos. Serão alguns dias de alegria e muitas surpresas agradáveis. Você fará alguns pagamentos e colocará suas despesas em dia.

Você será convidado para uma festa muito importante, onde conhecerá pessoas que o ajudarão em seu desenvolvimento. Cuide de dores de cabeça e dores no pescoço, você lida com muita tensão.

Leia mais: Os signos que mais se irritam com parceiros que testam limites

Libra

Esta semana você terá dinheiro e pode ser após o pagamento de uma dívida. Tente não brigar no trabalho, pois as energias intensas podem atrair dificuldades. Você realiza projetos escolares.

Você decide tirar alguns dias de folga em maio. No amor, você continuará tendo muita sorte. Deixe ir e corte os laços tóxicos, pois é hora de deixar algumas conexões amorosas no passado, pois as lembranças não atraem o melhor. Energias e doenças podem ser atraídas com a obsessão naquilo que já passou.

Você deve avançar em sua vida pessoal e profissional, estes são tempos para ser forte e bem-sucedido. Dias de colocar todo o seu trabalho pendente em ordem.

Escorpião

A lei da atração está em alta e é hora de ter ideias claras para o seu futuro. Dessa forma, você estimulará a riqueza e deixará de lado os pensamentos negativos e medíocres que podem inundar seu cérebro.

Não de muita importância ao ciúme e amor, pois eles podem tirar sua energia positiva. Você terá muita sorte no trabalho; haverá reconhecimentos e aumentos salariais, então tente aproveitar ao máximo essa fase.

Você recebe uma proposta de negócio, procure analisá-la bem para decidir se vai se dedicar a isso. Tenha cuidado com a pressão alta para não ser dominado por problemas de saúde e do coração.

Confira: Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Touro 2023

Sagitário

Prepare-se para perdoar e fechar círculos do passado. São tempos para não guardar rancores que só tiram o seu tempo, pois você deve fechar os capítulos da sua vida que não saíram como você desejou.

Você tem que aprender a amadurecer e não cometer os mesmos erros. Dias de muitas mudanças em sua vida pessoal e profissional, lembre-se que você está em um momento de renascimento energético, então procure dar mais atenção ao seu futuro.

Um amor vai sair do seu lado porque não é mais para você. Você recebe um convite. Você terá uma surpresa econômica ou venda importante.

Capricórnio

Momento de proteção e segurança para tomar atitudes. Você terá o poder de remover tudo de negativo que o cerca e cortar as invejas ou más energias dos outros em diversas questões, inclusive no amor.

Lembre-se que você está no momento de ser alguém na vida, foque apenas no que você quer. Você terá reconhecimento no trabalho; se vier dinheiro, invista em você. Você faz pagamentos.

Você saberá de uma traição amorosa, então tenha muito cuidado. Você terá a oportunidade de recomeçar e corrigir os erros do passado. Um amor volta para você, apenas tente não cometer os mesmos erros novamente.

Leia: Os signos do zodíaco que podem temer parceiros sensíveis

Aquário

São dias para sentir saudades e é preciso levar tudo o que aconteceu como uma experiência de vida. Tenha cuidado no trabalho porque haverá demissões.

Um amor pode falar em ficar ao seu lado. Não fique mais com raiva sem motivo, isso faz com que as pessoas que te amam se afastem do seu lado.

Uma gravidez pode acontecer ou ser descoberta. Também é tempo de perdoar e não carregar situações que você não consegue resolver.

São momentos para remover todos os complexos que você tem sobre si mesmo, lembre-se de que seu signo é carismático, isso o ajuda a abrir portas para que você tenha melhores propostas de trabalho e negócios.

Peixes

Você terá os cuidados diante de qualquer doença física ou mental e isso o ajuda a curar. Recomendo que você esqueça o que não pode fazer em questão de negócios ou trabalho e vire a página para não perder mais energia e boas ideias.

Você está na sua melhor fase do ano, por isso sente que deve se reinventar completamente e tomar decisões para seguir em frente.

Será uma semana de amores novos e muito compatíveis com você, lembre-se que o amor sempre vem sem procurar.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!