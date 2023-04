Descoberta espetacular do Telescópio Hubble da NASA: Galáxia espiral barrada gira em um ‘balé cósmico’

A galáxia espiral barrada UGC 678 é uma das protagonistas desta imagem impressionante capturada pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA. Localizada na constelação de Peixes, a 260 milhões de anos-luz da Terra, a galáxia está quase de frente para nós, o que permite que seus braços espirais se estendam pela imagem de forma majestosa e sinuosa. Ao primeiro plano, podemos observar uma galáxia menor que parece dividir a porção superior de UGC 678.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a estrutura de uma galáxia espiral barrada é caracterizada por uma barra de estrelas que se estende de lados opostos do bojo central da galáxia.

Esta formação ocorre quando as órbitas das estrelas próximas ao centro da galáxia se tornam instáveis e esticadas, criando a barra que cresce à medida que a gravidade captura mais estrelas próximas.

Apesar da barra de UGC 678 ser fraca, ela ainda é visível como um grupo diagonal de estrelas que se estende do canto inferior esquerdo até o canto superior direito do núcleo da galáxia.

A observação de galáxias espirais barradas é crucial para entender a evolução do universo, já que a presença da barra pode influenciar muitos aspectos da vida da galáxia, como sua forma, velocidade de rotação, população estelar, entre outros.

Como detalhado pela NASA, portanto, imagens como essa, capturadas por telescópios espaciais como o Hubble, são essenciais para ampliar nosso conhecimento sobre o universo.

Em resumo, a imagem da galáxia espiral barrada UGC 678 capturada pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA é um testemunho da incrível beleza e complexidade do universo.

Ainda de acordo com as informações, com uma estrutura única e marcante, a galáxia é uma prova da importância da pesquisa científica e da exploração espacial na compreensão da evolução do cosmos.

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM:

Hubble da NASA capta buraco negro fugitivo provocando fenômeno descontrolado no espaço; caos galáctico

Imagem mostra impressionante fenômeno captado pelo Telescópio Webb da NASA no espaço

A nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira registro