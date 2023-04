Arrase com elegância: 5 combinações de looks com colete que você precisa experimentar

Você sabia que o colete é uma peça versátil e elegante que pode transformar o seu visual em segundos? Se você está procurando por uma maneira fácil de se destacar em qualquer ocasião, os coletes são a escolha perfeita! Com a combinação certa, você pode usar essa peça em diversas ocasiões, desde um jantar casual até um evento mais formal.

Aqui estão 5 combinações de looks com colete que vão te deixar sofisticada e elegante a qualquer momento:

Com calça jeans

O colete pode elevar o seu look casual para o próximo nível. Experimente usar um colete de alfaiataria com uma calça jeans larga, ou adicione só uma camiseta básica branca para um visual moderno e sofisticado.

Com saia

O colete é uma ótima opção para dar um toque de elegância a uma saia midi. Use um colete de couro com uma saia midi e uma blusa justa para um look perfeito para um jantar ou evento social.

Com vestido longo

Quer dar um toque de elegância a um vestido longo? Experimente usar um colete de seda com um vestido longo fluido para um visual chique e elegante.

Com calça social

Para um visual mais formal, use um colete de alfaiataria com uma calça social. Adicione um salto alto para um visual ainda mais sofisticado ou um tênis para deixar um look mais estiloso.

Com shorts

Para um look moderno e despojado, use um colete jeans com um short jeans e uma blusa estampada. Adicione um tênis branco para um visual mais casual.

Com essas combinações de looks com colete, você pode dar um toque sofisticado e elegante ao seu guarda-roupa de uma maneira fácil e acessível. Experimente essas dicas de estilo e veja como o colete pode transformar o seu visual em segundos!