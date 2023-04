Tarot de segunda-feira (24): as mensagens das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Tarot de segunda-feira (24): as mensagens das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Outra semana está começando e se você quer conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo, basta procurá-lo a seguir. As previsões do dia são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A segunda-feira (24) será um dia em que se sente bastante animado e por isso as cartas reforçam a importância de abusar de sua criatividade e tirar coisas positivas deste ciclo que o universo te proporciona.

Capricórnio

Você possivelmente já deve ter escutado a frase de que o “romance está no ar”, certo? E é assim que Capricórnio abre esta segunda-feira (24), dia no qual além de demonstrar amor, estará na busca de um relacionamento duradouro, caso esteja solteiro.

Aquário

Aquário, por sua vez, começa a semana com as emoções a todo o vapor. Visto isso, é importante saber ter uma pausa para entender aquilo que esta sentindo e como filtrar cada uma destas coisas. Não tenha medo e não precisa fazer tudo em apenas um dia.

Peixes

Já Peixes, por fim, terá um dia em que se sente mais preocupado pelos demais e embora isso não seja algo ruim, as cartas reforçam que não deve em nenhuma hipótese se descuidar de si.

Com informações do portal Depor.

