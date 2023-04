Tarot de segunda-feira (24): as mensagens das cartas para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Outra semana está começando e se você quer conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo, basta procurá-lo a seguir. As previsões do dia são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Embora você se esforce nesse dia para que as coisas estejam bem e que as pessoas se sintam confortáveis, as cartas do tarot reforçam para que tenha mais atenção e não deixe que as pessoas se aproveitem de sua bondade, combinado?

Virgem

Assim como Leão, para Virgem o tarot ressalta que não há nada de ruim em ser bom com os demais, no entanto, você não pode permitir que isso seja uma ponte para que se aproveitem de sua bondade.

Libra

Mesmo que não seja seu objetivo declarado, a segunda-feira (24) será um dia em que você será o centro das atenções e no qual sentirá a necessidade de ter maior conexão com aqueles que ama, incluindo familiares e amigos.

Escorpião

Você pode se sentir mais sensível nesta nova entrada de semana, mas as cartas reforçam que é apenas parte de um ciclo para que suas energias cresçam e que assim continue uma pessoa de destaque e cheia de vida.

Com informações do portal Depor.

