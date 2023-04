Tarot de segunda-feira (24): as mensagens das cartas para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Outra semana está começando e se você quer conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo, basta procurá-lo a seguir. As previsões do dia são para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

A segunda-feira (24) será uma fase de transformações para a pessoa de Áries, na qual sente a necessidade de se tornar ainda mais independente. Devido a isso, este novo dia contará com uma decisão importante a ser tomada. É melhor se preparar! As cartas reforçam ainda a importância de você refletir sobre suas palavras e atitudes neste novo ciclo.

Touro

Embora os demais te julguem uma pessoa fria, você verá como seu lado emocional estará evidente nos próximos dias. Visto isso, aproveite esta oportunidade para equilibrar as coisas e cuidar mais de si. É hora de colocar a casa em ordem!

Gêmeos

O lado amoroso deve ser o ponto-forte da pessoa de Gêmeos nesta semana que se inicia. Assim sendo, se você marcou encontrou com o crush, não pule fora nem desmarque, uma vez que o universo tem coisas boas preparadas para você neste novo ciclo que se inicia.

Câncer

Para Câncer, estes serão dias em que se sente ainda mais questionador, o que pode ter seu lado positivo. Saiba como aproveitar esta fase que se inicia para tirar as melhores coisas e aprendizados. As cartas reforçam ainda a importância de melhorar suas relações com as pessoas.

Com informações do portal Depor.

