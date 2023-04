Quer perfumar sua cozinha? Veja como fazer um aromatizador caseiro com casca de laranja Foto ilustrativa - Pexels

Tem sofrido com cheiro de gordura em sua cozinha ou algum outro odor após o preparo de alimentos e mesmo com o processo de limpeza sente que não tem o resultado do perfume que deseja?

Se disse sim para o questionamento anterior, queremos convidá-lo a aprender a preparar um aromatizador caseiro que dentre os ingredientes conta com a casca da laranja e canela em pau.

Sem mais delongas, se já separou sua caneta e bloquinho de anotações, veja todos os detalhes que deixaremos a continuação. As informações são do portal Mui Kitchen.

Aromatizador para perfumar a cozinha

Você precisará de:

2 litros de água;

Cascas de 6 laranjas;

3 canelas em pau (grandes).

Modo de preparo:

Antes de mais nada, lembre-se que você só precisará da casca da laranja;

Agora, coloque todos os itens em uma panela e leve ao fogo;

Quando atingir o ponto de fervura, reduza o fogo e deixe até que a água vá secando até ter um pouco menos da metade da panela;

Ao chegar em tal ponto, você verá que formará uma espécie de infusão que pode ser armazenada em outro recipiente;

Sempre que quiser perfumar a sua cozinha, basta aquecer novamente a misturinha que fez e deixar que o aroma tome o ambiente.

Dica importante: não desperdice a laranja. Você pode utilizá-la para fazer um suco ou em outra preparação.

