Enquanto alguns signos gostam de montar rotinas e estabilidade, outros podem estar testando limites e fazendo novas descobertas a todo mundo e isso pode ganhar a implicância do primeiro grupo.

Confira os signos que mais se irritam com parceiros que testam limites:

Touro

É bem possível que o taurino se irrite muito com pessoas que estão em revoluções constantes internamente e externamente. Como tem pensamentos bem determinados e rotinas marcadas por consistência e estabilidade, esse signo se incomodará bastante com quem faz barulho e muda de ideia constantemente. A felicidade para ele está sim associada a algumas atitudes e busca por resultados simplesmente práticos.

Câncer

O canceriano é muito familiar e gosta quando algumas estruturas são respeitas no relacionamento. Por isso, eles acabam se assustando com aqueles que testam limites e não são tão apegados a algumas regras que considera importante. A insegurança é estimulada pelo medo da falta de reciprocidade e de que as mudanças constantes não deixem espaço para que o casal se nutra emocionalmente e romanticamente.

Virgem

O virginiano gosta de manter uma atmosfera controlada e estável ao seu redor. Por isso pessoas em constante expansão e que levam as mudanças ao limite, tendem a deixá-lo temerosos, especialmente quando se trata de relacionamento amoroso. Quem não para quieto não parece ser para ele, pois a energia espontânea não é tão compatível e será difícil aprender a lidar com ela.

