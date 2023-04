Máscaras caseiras para cada tipo de pele: dicas práticas para cuidar do rosto em casa

Cuidar da pele é essencial para manter a aparência saudável e jovem. No entanto, muitas vezes os produtos convencionais podem ser caros e inacessíveis. Mas a boa notícia é que é possível cuidar da pele em casa, com ingredientes naturais e fáceis de encontrar na despensa!

Pele seca

Para a pele seca, a dica é uma máscara de abacate e mel. O abacate é rico em ácidos graxos que ajudam a hidratar a pele, enquanto o mel é um ótimo antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Basta amassar meio abacate e misturar com uma colher de sopa de mel. Aplique no rosto limpo e deixe agir por 20 minutos antes de enxaguar com água morna.

Pele mista

Já para a pele mista, a sugestão é uma máscara de iogurte e aveia. O iogurte é rico em ácido lático, que ajuda a esfoliar e clarear a pele, enquanto a aveia é um ótimo agente de limpeza que ajuda a controlar a oleosidade. Misture uma colher de sopa de iogurte natural com uma colher de sopa de aveia em flocos e aplique no rosto limpo. Deixe agir por 15 minutos e enxágue com água morna.

Pele oleosa

Por fim, para a pele oleosa, a sugestão é uma máscara de argila verde e limão. A argila verde é conhecida por suas propriedades adstringentes e de limpeza, enquanto o limão é um ótimo adstringente natural que ajuda a controlar a oleosidade da pele. Misture uma colher de sopa de argila verde com uma colher de sopa de suco de limão e aplique no rosto limpo. Deixe agir por 10 minutos e enxágue com água fria. Importante: não saia no sol com essa máscara.

E aí, gostou das dicas? Agora é só escolher a máscara que mais combina com seu tipo de pele e incluir no seu ritual de beleza semanal!

