Os signos do zodíaco que podem temer parceiros sensíveis

Quando se trata de amor e relacionamentos, muita sensibilidade está envolvida para alguns signos do zodíaco. No entanto, também existem aqueles que se assustam com essa característica.

Confira quais são:

Áries

O ariano costuma ser independente em seus relacionamentos e prático até mesmo para lidar com questões mais profundas. Por isso, eles podem ter um pouco de receio quando demonstra ser muito sensível e conectado ao emocional, uma vez que associa isso ao drama e cobranças que exigiram muito da sua paciência, que não é tanta. Com medo de ter problemas para lidar com exigências sentimentais que tiveram a leveza da relação, eles podem evitar aprofundar os laços.

Capricórnio

O capricorniano pode ser bem reservado com seus sentimentos e pensa bem sobre o que vai compartilhar, inclusive no amor. Por isso, quem é evidentemente sentimental tende a deixá-lo em alerta, pois algumas reações mais emocionais são taxadas por eles como exageradas e perda de tempo. Impaciência e drama se tornam medos, pois ele não quer se sentir pressionado a fazer ou dizer o que não deseja.

Aquário

A natureza rebelde do aquariano pode se sentir acuada com quem está muito conectado com a sensibilidade, pois ele nem sempre se apega a filtros e delicadezas com o que pensa. Ele pisa em ovos e tem medo de machucar os outros, mas também não quer abrir mão do seu jeito. Ele prefere que os espíritos sejam mais livres e compartilhando seu interior de forma mais direta, mas os sentimentos são complexos e eles reconhecem isso.

