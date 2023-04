Tarot: as revelações das cartas para o dia de Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Pixabay - CJMM

Mais um dia começou e muita coisa ainda pode acontecer. Quer descobrir o que o universo prepara para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião? Então, basta buscar seu signo na lista a seguir.

Leão

Para Leão, a sexta-feira (21) será bastante positiva e favorável, com a sensação de que o universo está ao seu lado e de que as coisas voltam a andar. Além disso, as cartas deixam o conselho de que deve dar prioridade ao seu companheiro.

Virgem

Já para a pessoa de Virgem este será um dia de triunfo e reconhecimento, deixando apenas o conselho de que fique com os olhos abertos para que não passem as oportunidades.

Outro ponto de atenção é que embora você não deva deixar seu relacionamento de lado, deve se empenhar à mesma medida nos negócios e projetos que te interessam.

Libra

Embora não seja ainda o ponto que deseja, a sexta-feira será bastante positiva e favorável para a pessoa de Libra, algo que deve ser refletido diretamente em sua vida pessoal. O único conselho que as cartas deixam é: dê tempo ao tempo, pois nem sempre tudo acontece no momento que deseja.

Escorpião

Para a pessoa de Escorpião, é melhor estar preparado, pois embora esteja em seu momento de êxito profissional, o mesmo pode não acontecer em sua vida pessoal. Fique atento, pois o dia irá te surpreender.

