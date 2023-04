Tarot: a mensagem das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, até o domingo (23)

Estamos quase no fim de semana e as cartas do tarot trazem previsões sobre o que pode acontecer até o próximo domingo (23) com algumas pessoas. Se você é do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, te convidamos a conferir todos os detalhes que deixaremos a continuação.

Sagitário

A pessoa de Sagitário tem uma mudança em sua vida financeira e a dificuldade que enfrentava pode começar a aliviar, o que não significa que pode sair gastando sem pensar, ok?

Quando falamos sobre a vida amorosa, esta é a hora de apostar as fichas nesta pessoa que vem conhecendo, pois o universo conspira ao seu favor.

Capricórnio

Sobre a pessoa de Capricórnio, a carta do tarot revela que passa por importantes mudanças em sua vida, estas que impactam de forma positiva. Além disso, este é o momento de contar com todo acolhimento de amigos e familiares, pois eles serão um suporte fundamental na hora de tomar decisões e saber por qual caminho seguir.

Aquário

Embora os dias da pessoa de Aquário não tenham sido fáceis, isso não significa que serão para sempre assim. Além disso, a carta indica que fique atento ao que acontece em seu trabalho, para que não seja pego de surpresa.

Por sua vez, as coisas devem começar a fluir e mesmo que as dificuldades de seu relacionamento apareçam, se separar não é a solução.

Peixes

Os dias da pessoa de Peixes serão marcados por grandes desafios e as cartas do tarot deixam o conselho de que deve se preparar, pois deverá tomar uma importante decisão em breve.

Sobre a vida amorosa, não se preocupe, pois seu companheiro te apoiará no caminho que quiser seguir.

Com informações do portal Nueva Mujer.