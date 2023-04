Supertelescópio da NASA revela registro inédito que captou ‘objetos estranhos’ no espaço recentemente

O Telescópio Espacial James Webb da NASA encontrou ‘arcos estranhos’ em um novo registro captado no espaço recentemente. O arquivo foi compartilhado recentemente na página oficial no Instagram.

Como detalhado pela NASA, se trata de galáxias distantes, ampliadas e distorcidas devido a um efeito chamado lente gravitacional.

Esse efeito ocorre quando um objeto – aqui, um aglomerado de galáxias em primeiro plano – tem uma atração gravitacional tão grande que distorce o tempo e o espaço ao seu redor.

A luz segue essa curva em vez de viajar em linha reta, distorcendo e iluminando o que está por trás do objeto.

“Por ampliar objetos distantes que, de outra forma, seriam muito fracos ou distantes, as lentes gravitacionais são uma ferramenta útil para os astrônomos”, informou.

Como detalhado pela NASA, um exemplo nesta imagem é uma galáxia conhecida como Cavalo Marinho Cósmico, vista como um longo arco distorcido no quadrante inferior direito.

Seu brilho é bastante ampliado pela lente gravitacional, permitindo que os astrônomos estudem a formação estelar ali.

“Muitas pequenas galáxias estão espalhadas sobre um fundo preto: principalmente galáxias espirais brancas, ovais e vermelhas”, detalhou.

No canto inferior direito está um aglomerado de galáxias, com uma galáxia elíptica muito grande e brilhante em seu centro.

Ainda de acordo com as informações, arcos finos, avermelhados e esticados o cercam. Um arco é grosso e muito mais brilhante. Outra galáxia vermelha é grande e distorcida, logo ao lado do núcleo do aglomerado. Confira registro:

