Moda: os skinny jeans estão de volta! Dicas de como usar a tendência com botas neste outono

Quem nunca teve um par de skinny jeans no armário? A peça que marcou a década passada, com seu corte justo e moderno, está de volta e promete ficar por um bom tempo. Mas, se você ainda não sabe como combinar a tendência com botas, não se preocupe, estamos aqui para ajudar!

5 dicas de como usar essa tendência em grande estilo!

Bota over-the-knee

Se você tem uma bota over-the-knee, o seu look com skinny jeans ficará incrível! Aposte em uma blusa mais soltinha, como uma camisa ou uma blusa de tricô, para equilibrar a silhueta.

Bota de cano curto

para quem gosta de um visual mais descolado, a dica é combinar skinny jeans com botas de cano curto. Para um toque extra de estilo, fuja do básico e aposte em uma bota colorida.

Bota western

A bota western é uma ótima opção para quem quer um look mais estiloso. Combine com um blazer oversized e aposte nos acessórios para ter um look ainda mais moderno com a tendência do momento.

Bota com salto grosso

Para quem quer um look mais sofisticado, a dica é usar skinny jeans com uma bota de salto grosso. Aposte em acessórios para complementar o look e a blusa ou camisa por dentro da calça para dar um toque a mais de elegância.

Bota ankle boot

A ankle boot é uma opção versátil e pode ser usada tanto em looks mais formais quanto em looks casuais. Combine com um blazer para um visual mais formal ou com uma jaqueta de couro para um visual mais descolado.

Escolha a combinação que mais combina com o seu estilo e arrase!

