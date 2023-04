Embora as emoções variem de acordo com as situações que enfrentamos ao longo da vida, algumas delas são mais evidentes e funcionam como uma “marca” que nos representa. Pensando nisso queremos te perguntar: você sabe qual o sentimento que domina sua vida?

Se tem dúvidas sobre o questionamento deixado acima, queremos convidá-lo a fazer um teste virtual no qual sua única tarefa será escolher uma das figuras na imagem a seguir e ver o que ela significa. Lembre-se que a sua escolha deve ser a mais sincera possível, combinado?

Faça o teste: a árvore escolhida dirá o sentimento que domina sua vida e trará um conselho muito importante Reprodução - iProfesional

Imagem 1 - Melancolia

Um sentimento de melancolia e nostalgia é o que transmite as pessoas que se identificam com a primeira figura. É comum, por exemplo, que olhem o passado e pensem que talvez “lá” fosse um lugar melhor. E embora de fato você possa ter experienciado situações maravilhosas, é importante pensar também no futuro e encará-lo como uma oportunidade de aprendizado.

Imagem 2 - Entusiasmo

Ter uma vida movimentada e com constantes desafios é o que faz esta pessoa seguir adiante. No entanto, por tentar pensar sempre à frente, isso pode fazer com que algumas decisões sejam tomadas de modo precipitado.

Continue com este evidente entusiasmo e alegria que contagia os demais e siga persistindo em seus desafios, mesmo que às vezes sejam mais difíceis do que aparentam.

Imagem 3 - Ansiedade

Como a própria palavra-chave acima destaca, a ansiedade é um dos pontos que evidencia os indivíduos que se identificam com esta imagem. Estar atento a tudo que acontece ao seu redor e às pessoas faz com que a sua mente não pare, o que pode acabar sendo algo prejudicial depois de um certo tempo.

Aqui vai um conselho: não tente levar o mundo nas costas. Entenda que nem tudo está ao seu alcance ou que pode ser resolvido por você. Visto isso, tire um tempo para respirar!

Imagem 4 - Empatia

Caso tenha escolhido esta última opção, saiba que representa aqueles que têm uma empatia abundante. E embora este seja um ponto bastante positivo, é importante se atentar para que você não perca sua essência, ok?

Outro ponto de destaque sobre tal pessoa, é que é alguém que mesmo se doando muito, por vezes se sente sozinha. Lembre-se: não é errado cuidar dos demais, no entanto, você não deve esquecer dos momentos focados em você.

+ Aproveite esta oportunidade e confira mais um teste ou desafio: