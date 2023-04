Três moedas brasileiras que valem mais de MIL REAIS! Confira se você tem uma delas

É fato que as moedas e notas brasileiras estão cada vez mais em desuso. Contudo, ainda é possível ter um trocado ou outro na carteira e acabar esquecendo por lá. Pois se você tem essa mania, confira agora seus bolsos, carteiras e também o cofrinho, pois você pode estar na posse de itens valiosos e não sabe.

Algumas moedas do Real, por exemplo, são consideradas raras e com algumas características que podem fazer o item valer muito dinheiro. Confira a seguir algumas delas.

5 centavos

A primeira moeda valiosa foi feita em 1994 com o valor de 5 centavos. Aparentemente sem nenhum erro, sua raridade está no fato da moeda ser cunhada com a efígie da moeda de 1 centavo. Somente esse erro pode fazer a peça valer 250 reais.

10 centavos

Outra moeda valiosa é a de 10 centavos que começou a circular em 1995. Assim como a moeda anterior, seu erro está na efígie, neste caso trocada com a moeda de 5 centavos. O item faz o item subir de preço, podendo chegar em 400 reais.

50 centavos

Já a moeda de 50 centavos, também de 1995 pode valer muito mais caso seja encontrada com a efígie da moeda de 10 centavos. Colecionadores podem pagar até 550 reais pela moeda, segundo o canal ‘Novos Colecionadores’.

Essa nota é SUPER VALIOSA e pode valer milhares de reais! Será que você tem uma?

Segundo o TikTok RNF Coleções, essa nota de 5 reais de 1994 pode valer muito, dependendo do seu estado de conservação e de algumas características específicas.

A primeira coisa que faz essa nota ser tão rara e valiosa é a sua tiragem baixa. Além disso, seus números iniciais devem começar entre A1412 e 1609A. Outro ponto de atenção está nas assinaturas: elas precisam ser de Rubens Ricupero e Pedro Sampaio Malan.

Contudo, a principal característica que faz essa nota ser tão valiosa é o seu estado de conservação. Caso ela seja MBC (muito conservada), ela pode chegar em R$ 75. Já as classificadas como soberba sobem para R$ 450. E se por acaso você tenha uma nota desse tipo nunca utilizada e sem nenhuma marca, ela pode custar incríveis R$ 3.500!

