Os signos que renascem com o Eclipse Solar em Áries de abril de 2023

Em 20 de abril de 2023, um Eclipse Solar em Áries marca todos os signos do zodíaco. No entanto, alguns deles podem morrer e renascer durante essa fase.

Confira quais são e essa energia poderosa será sentida:

Escorpião

A energia de renascimento chega e com ela algumas pessoas ficam no passado de vez também. Uma limpeza na vida acontece, sacudindo a rotina e trazendo novas descobertas. Os próximos passos são planejados e o poder de iniciativa fará toda a diferença, principalmente para quem busca a evolução mental, física e espiritual.

Sagitário

Existe muita energia para recomeçar ou enfrentar novos desafios, principalmente para curar sua consciência e renovar a autoestima. Não temer mais quem é e saber como mostrar isso aos outros, trará um poder forte e que o faz ocupar um lugar de destaque. Algumas inseguranças do passado são postas na sua frente para serem superadas com o amor próprio e fé em si mesmo.

Aquário

Esse Eclipse chega para mostrar a maneira como você se expressa, sente e escolhe os caminhos. Existe uma maturidade e renovação que mudam seus hábitos e também questões internas, o deixando mais ligado com os próprios deveres e responsabilidade, mas também com a autenticidade de ser mais você. Acesse curas e se desafie a confrontar suas luzes e sombras, pois é a porta do crescimento e transformação.

