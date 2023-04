Há um sapo escondido nesta imagem e você tem 10 segundos para encontrá-lo. É capaz?

Você se sai bem quando faz um desafio visual? Se ama testes do tipo ou quer provar as suas habilidades de análise, então esta é a oportunidade perfeita para colocar o olhar em dia e se divertir. Topa?

Com o tempo máximo de 8 segundos, você tem a proposta de localizar um sapo na imagem a seguir. Por se tratar de uma representação com várias cores, isso pode fazer com que seu olhar se confunda e fique difícil de encontrá-lo.

Sem mais delongas, faça suas observações a seguir.

Há um sapo escondido nesta imagem e você tem 10 segundos para encontrá-lo

Conseguiu solucionar o desafio e encontrar o sapo?

Caso queira conferir se de fato o achou, basta rolar a página e verificar o resultado que deixaremos a continuação. Agora, se tem dúvidas e quer fazer mais uma vez a análise, te daremos outra oportunidade e como sempre com uma diquinha para facilitar a sua procura.

Dica extra: o sapo que você procura está próximo do local que ele mais gosta. 😉👀🐸 Preparado?

Há um sapo escondido nesta imagem e você tem 10 segundos para encontrá-lo

Vamos ao resultado?

Esperamos que tenha conseguido encontrar o sapo, mas, caso não, ou se quiser conferir a resposta, nós a deixaremos a seguir. Vamos lá?

Há um sapo escondido nesta imagem e você tem 10 segundos para encontrá-lo

