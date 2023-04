Essa moeda de 1 real pode valer ATÉ R$ 8 MIL! Confira se você tem uma!

Juntar moedas é um hábito comum de muitas pessoas. Contudo, muitas delas acabam gastando todo o dinheiro após chegar na quantia desejada. Se você tem um cofrinho cheio e está prestes a fazer isso, tenha mais um pouco de calma pois você pode possuir um valor muito mais alto do que imagina.

Algumas moedas são bem mais valiosas do que parecem e isso acontece por alguns motivos. Um deles é o fato da moeda ser comemorativa e possuir uma baixa quantidade em circulação. O que não é o caso da moeda a seguir.

O item em questão não aparenta nada de especial. A moeda de 1 real foi cunhada em 2008 com uma tiragem de mais de 6 milhões de unidades. Mas a sua raridade está em um erro de confecção.

De acordo com o canal ‘RNF Coleções’, a moeda é considerada raro pois é ‘bifacial’, ou seja, possui os dois lados marcando o valor de 1 real e o ano de confecção. Como possuem poucas unidades desse item, seu valor pode chegar em até R$ 8 mil reais no mercado de colecionadores.

5 centavos

A primeira moeda valiosa foi feita em 1994 com o valor de 5 centavos. Aparentemente sem nenhum erro, sua raridade está no fato da moeda ser cunhada com a efígie da moeda de 1 centavo. Somente esse erro pode fazer a peça valer 250 reais.

10 centavos

Outra moeda valiosa é a de 10 centavos que começou a circular em 1995. Assim como a moeda anterior, seu erro está na efígie, neste caso trocada com a moeda de 5 centavos. O item faz o item subir de preço, podendo chegar em 400 reais.

50 centavos

Já a moeda de 50 centavos, também de 1995 pode valer muito mais caso seja encontrada com a efígie da moeda de 10 centavos. Colecionadores podem pagar até 550 reais pela moeda, segundo o canal ‘Novos Colecionadores’.

