Arrase na combinação: 5 dicas de como usar tênis com calça e manter a elegância

Tênis com calça é uma combinação que já conquistou o coração de muitas mulheres, e não é difícil entender o motivo. Além de confortáveis, os tênis são versáteis e podem ser usados em diversas ocasiões. Mas, será que é possível manter a elegância usando tênis com calça? A resposta é sim! Continue lendo, pois estamos aqui para te ajudar nessa tarefa.

5 dicas infalíveis para usar tênis com calça

Tênis branco e calça jeans

Essa combinação é um clássico que não tem erro. O tênis branco combina com praticamente todos os tipos de calças jeans, além de dar um toque despojado e moderno ao visual. Para um look mais arrumado, opte por um blazer oversized para completar o visual.

Tênis branco e calça animal print

Se você quer adicionar um toque elegante ao seu visual casual, a combinação de tênis branco com calça animal print é a opção perfeita. Aposte em um blazer e acessórios para dar um destaque no seu look.

Tênis com plataforma e calça pantalona

Se você busca um visual moderno e confortável, a combinação de tênis com plataforma e calça pantalona é uma ótima opção. A plataforma dá um toque de sofisticação ao visual, além de alongar a silhueta. A calça pantalona, por sua vez, proporciona um ar elegante e sofisticado. Para deixar o visual ainda mais elegante, aposte em um look monocromático.

Tênis de cano alto com calça de alfaiataria

Se você quer um visual mais elegante, mas sem abrir mão do conforto, a combinação de tênis de cano alto com calça de alfaiataria é uma ótima opção. O tênis de cano alto dá um toque de modernidade ao look, enquanto a calça de alfaiataria mantém a elegância.

Tênis e calça de couro

A combinação de tênis com calça de couro é perfeita para quem quer um visual moderno e sofisticado. Um tênis colorido é um diferencial no estilo e combina com diferentes estilos de calças de couro. Para um look mais elegante, aposte em uma blusa mais formal.

