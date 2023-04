Tarot de quinta-feira (20): as revelações das cartas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

Estamos entrando oficialmente na quinta-feira (20) e o que acha de ficar por dentro do que ainda pode acontecer? Se disse sim, veja a seguir as mensagens das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes.

Sagitário

Dizem que depois da chuva sempre sai o sol, não é mesmo? E é com esta mensagem que as cartas do tarot revelam que a pessoa de Sagitário terá um dia bastante agitado e cheio de estresse, mas que ao final tudo se ajeitará.

Capricórnio

Capricórnio, por sua vez, terá um dia repleto de positividade, com momentos ideais para estar com aqueles que ama. Aproveite a oportunidade para fazer uma surpresa para seu amor.

Aquário

Caso esteja planejando uma viagem ou algo do tipo é melhor reconsiderar, pois as cartas do tarot reforçam que a pessoa de Aquário terá um dia daqueles, bastante carregado e repleto de empecilhos.

Peixes

Embora a energia que você tenha para a quinta-feira (20) seja a das melhores, o que te espera é na verdade uma jornada bastante intensa e com momentos de estresse, no qual muito do que havia planejado sai do controle. Além disso, não será também um dia positivo para o campo amoroso.

