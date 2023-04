Perfumes suaves PERFEITOS para quem sofre com dores de cabeça Imagem: Pexels

Você sofre de rinite ou enxaqueca e tem alguma sensibilidade a cheiros fortes? Então isso deve ser um problema na hora de escolher um perfume ideal, não é mesmo? Contudo, não é preciso ficar sem exalar um ótimo aroma devido a essas questões, já que algumas fragrâncias suaves são perfeitas para quem passa pro isso.

Confira a seguir uma lista elaborada pela youtuber Suzy Moura, responsável pelo canal do Youtube ‘Perfumando-se’, que traz os melhores perfumes florais delicados.

Auren Rubra - Eudora

Essa é uma fragrância floral indicada para dias com temperaturas mais frescas. Contudo, pode ser utilizada tanto durante o dia ou em eventos noturnos. Mesmo sendo uma fragrância floral, é possível sentir um toque cremoso e adocicado.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Framboesa e Frésia. As notas de coração são Magnólia, Manga, Tiaré e Ácido Salicílico e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Madeira de Cashmere e Orquídea.

Her Secret - Antonio Banderas

Um perfume indicado para quem gosta de aromas importados, mas com um bom preço. É adocicado na medida certa e traz uma sensação de limpeza. Não é muito indicado para a noite.

As notas de topo são Morango Silvestre, Flor de Laranja-da-Terra e Toranja. As notas de coração são Jasmim e Tuberosa e as notas de fundo são Cedro, Baunilha e Benjoim.

My Delicate - La Rive

O nome já diz tudo. My Delicate, de La Rive, é um perfume delicado, inspirado em Joy, de Dior. Devido ao aroma cítrico, funciona melhor em dias mais quentes.

As notas de topo são Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Rosa, Pêssego e Folha de Groselheira e as notas de fundo são Benjoim, Cidra, Patchouli, Almíscar Branco e Sândalo.

Floratta Rose - O Boticário

As notas de topo são Pimenta Rosa, Notas Frutadas, Mandarina, Pêssego, Damasco e Cassis. As notas de coração são Tintura de Rosa, Ylang Ylang, Gardênia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Notas Amadeiradas.

