Os signos que olham para o passado no Eclipse Solar em Áries de abril de 2023

O Eclipse Solar que acontece em Áries durante 20 de abril de 2023 será intenso para todos os signos do zodíaco. No entanto, alguns podem ter a marcante missão de olhar novamente para o passado!

Confira quais esses signos:

Touro

Tudo o que envolve cura e encerramento se faz mais presente e é preciso ter paciência, pois esses assuntos permanecerão até serem resolvidos. Além de muita reflexão, decisões para entrar em caminhos positivos são necessárias. É momento de cuidar bastante da saúde física, mental e emocional para não se desequilibrar internamente e com as pessoas ao redor. O maior conselho é ter cuidado com as palavras e com a impulsividade.

Leão

Relembrar o passado doloroso para curá-lo, trabalhá-lo e superá-lo será um passo importante agora. Essas mudanças podem ser iniciadas e duram até 2025, libertando-o de pesos que o impedem de avançar com sabedoria. Finalizações nem sempre acontecem e seu potencial não é visto de cara, elas são dolorosas; no entanto, encarar esses desafios com coragem o colocará como o escritor da sua própria história. Padrões negativos conscientes e inconscientes são quebrados!

Libra

A energia o volta para o passado para a compreensão sobre relacionamentos e pessoas que foram seu aliados ou inimigos, que ajudam ou atrapalharam. A mudança é sobre como seguir a vida após essas experiencias e valorizar os laços que realmente são saudáveis e devem permanecer. Não adiante fechar os olhos, pois o caminho está evoluindo para algo diferente e que o deixará mais forte. Será importante ter coragem para realizar as limpezas certas e se aproximar daquilo que tem futuro!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!