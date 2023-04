Os signos que ficam mais vulneráveis com o Eclipse Solar em Áries de abril de 2023

Em 20 de abril de 2023, um eclipse Solar em Áries ganha os céus e marca uma fase intensa, de mudanças e retornos ao passado, para muitos signos do zodíaco.

Confira aqueles que podem ficar mais vulneráveis com os efeitos do Eclipse Solar em Áries:

Gêmeos

O Eclipse pode trazer uma sensação de vulnerabilidade sobre suas atitudes e senso de pertencimento. É possível que as inseguranças sobre a decisões tomadas para se aliar com pessoas ou seguir alguns caminhos tomem conta da mente, mas é importante não deixar que as rédeas caiam. Honre seu nome e não tenha medo de expandir; inicie aventuras e objetivos a longo prazo que são importantes para o seu destino, pois isso sempre dependerá apenas de você.

Virgem

Nem sempre é fácil confiar no destino e isso pode fazer com que você se sinta vulnerável. Tenha mais certeza sobre suas boas ações e atitudes, curando assim a insegurança que veio com aqueles planos que não deram certo no passado. É momento de desafiar e transformar necessidades em oportunidades, com ações e dinâmicas que nem sempre fizeram parte da sua vida antes; liberte-se para se transformar e alçar voo.

Peixes

Algumas feridas do passado podem voltar a causar vulnerabilidade nessa fase, mexendo com o seu amor próprio e arrependimento. É hora de ser mais gentil com você mesmo para se perdoar e recordar as alegrias; isso entregará a confiança necessária para atrair e entrar em caminhos positivos. Não se sobrecarregue e busque a estabilidade mental e emocional para poder reconhecer os desejos puros do seu coração e expressá-los em suas palavras, decisões e ações.

