Moda: 5 dicas para baixinhas que querem aderir a tendência oversized sem parecer mais baixa

Se você ainda não se rendeu à tendência oversized, é hora de reconsiderar! Essa moda que surgiu nos anos 80 e 90 voltou com tudo e dominou as passarelas, ruas e redes sociais. Agora, não é mais exclusividade de uma determinada faixa etária ou tipo de corpo.

Todas as mulheres, independentemente da idade ou tamanho, podem aderir a essa tendência e arrasar no look. O oversized é sinônimo de conforto, elegância e personalidade, além de ser uma ótima opção para criar looks estilosos e modernos. Não é à toa que cada vez mais marcas e estilistas estão investindo nessa tendência que veio para ficar. Com as dicas certas, é possível sim aderir a essa tendência sem perder a elegância e, ainda por cima, alongar a silhueta.

5 dicas infalíveis para baixinhas arrasarem no look oversized

Escolha peças com caimento correto

Não é porque a tendência é oversized que tudo precisa ficar gigante no seu corpo. O segredo é escolher peças com caimento correto, que não apertem nem fiquem largas demais. Experimente diferentes modelos até encontrar o que melhor se adapta ao seu corpo.

Invista em proporções equilibradas

Ao escolher uma peça oversized, é importante manter as proporções equilibradas. Por exemplo, se você optar por uma blusa larga, combine com uma calça mais justa ou uma saia curta para não perder a proporção.

Use peças que valorizem sua cintura

Uma forma de não perder a cintura no look oversized é usar peças que valorizem essa região do corpo. Aposte em croppeds, cintos largos ou amarrações na cintura para marcar essa parte do corpo.

Abuse dos acessórios

Os acessórios são grandes aliados na hora de compor um look oversized. Use sapatos de salto alto para alongar as pernas e colares longos para dar um toque de elegância.

Escolha cores monocromáticas

Usar cores monocromáticas é uma ótima opção para alongar a silhueta. Aposte em tons neutros como preto, branco, cinza e nude para criar um look elegante e sofisticado.

