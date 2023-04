Caça-palavras são passatempos divertidos de se solucionar. Quando você se depara com algum para resolver na internet, fica ainda melhor. Pela praticidade da ferramenta, é possível contar com um momento de lazer e diversão garantida, seja sozinho ou com amigos.

Para entender se você possui velocidade e um olhar ágil, veja se consegue encontrar a palavra “aeroespacial” no caça-palavras a seguir. Confira:

Caça-palavras impossível: encontre ‘AEROESPACIAL’ na imagem em apenas 7 segundos e prove toda sua agilidade Imagem: Metro World News Brasil

A dinâmica te deixará ainda mais rápido quando se trata de atividades como esta. Mas lembre-se que ele deverá ser realizado dentro de sete segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco e realize outros caça-palavras disponíveis no final do texto.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um bom trabalho! Caso contrário, não se preocupe e continue tentando. Uma dica pode te ajudar: a palavra se encontra na horizontal e ao contrário.

Se ainda não conseguiu, saiba que este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Viu só como a resposta se encontra na horizontal e ao contrário na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Será que você consegue encontrar a palavra ‘AMEDRONTAR’ em apenas 7 segundos neste caça-palavras?

Faça mais um teste de percepção. Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pela palavra “amedrontar” na figura abaixo. Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Será que você consegue encontrar a palavra ‘AMEDRONTAR’ em apenas 7 segundos neste-caça-palavras? Imagem: Metro World News Brasil

