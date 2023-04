Tarot revelador: o que as cartas dizem sobre o futuro de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Mais um dia chegando e se você quer saber qual a mensagem das cartas para o seu signo, basta que confira o texto até o final. As previsões do tarot são para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Boas notícias, Leão! As cartas do tarot revelam que hoje será um dia bastante positivo e que as coisas tendem a acontecer do jeito que deseja e, inclusive, se aparecer alguma dificuldade em seu caminho você saberá facilmente como lidar com a situação, pois o universo está ao seu lado.

Virgem

Embora você esteja 100% focado no trabalho, é melhor estar preparado, pois o universo prepara uma surpresa para o seu coração e algo que deseja há semanas finalmente pode acabar acontecendo. É momento de felicidade na vida de virgem, então, aproveite!

Libra

Para Libra, a quarta-feira (18) será muito positiva e com a produtividade em alta. É hora de mostrar todas as suas garras e potencial, pois somente coisas boas são reservadas para o seu futuro.

Escorpião

Quando pensamos em Escorpião, se aproxima um ciclo positivo no campo profissional e financeiro, o que não significa que pode sair gastando sem pensar. Em contrapartida, este não será um período em alta para o campo amoroso na vida desta pessoa, mas não se preocupe pois as fases ruins não são eternas.

Com Depor.

