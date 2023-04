Tarot esclarecedor: o que as cartas revelam para o futuro de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Mais um dia chegando e se você quer saber qual a mensagem das cartas para o seu signo, basta que confira o texto até o final. As previsões do tarot são para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Boas notícias, Sagitário! As cartas do tarot revelam que este será o signo mais beneficiado nesta terça-feira (18) e que terá êxito em quase tudo que fizer, portanto basta continuar se empenhando.

Capricórnio

Cuidado, Capricórnio! Embora às vezes seja quase inevitável, as cartas do tarot te aconselham a não agir por impulso, pois isso pode trazer importantes consequências. Não tente encurtar caminhos e se atente para seguir pelo melhor trajeto em sua vida.

Aquário

A justiça se mostra presente na vida de Aquário e aquilo que tanto esperava finalmente deve ter um desfecho agora, apenas tenha calma. Além disso, se aproximam dias em que o universo tenta te recompensar de alguma forma por tudo de bom que tem feito.

Peixes

Embora você geralmente atue em segundo plano, as cartas do tarot reforçam que se aproxima um período em que você se mostra mais protagonista em diversos aspectos de sua vida e com isso as pessoas passam a te notar mais.

Além disso, nesta quarta-feira você se mostra ainda mais preocupado com as suas causas e com as dos demais.

Com Depor.

