Perfumes BONS e BARATOS e que fixam por MUITO TEMPO

Perfume bom não é sinônimo de perfume caro e as fragrâncias a seguir provam isso. Caso você esteja buscando uma fragrância que fixa por muito tempo na pele e ainda com um bom custo-benefício, eles são os nacionais mais indicados.

Caso você queira algo a mais e tem os aromas importados como os seus favoritos, não tem problema, pois a lista traz perfumes para todos os gostos e bolsos. Confira!

Elysée Succès - O Boticário

O perfume Elysée Succès possui uma proposta diferencia, autêntica e elegante. Sua base é bem amadeirada, se misturando às notas de rosa e frutadas. Mesmo com alta fixação, o perfume não possui tanta projeção.

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro, Musgo e Almíscar.

Coco Mademoiselle - Chanel

Clássico da perfumaria importada, Coco Mademoiselle está na lista das fragrâncias mais vendidas do mundo. É um perfume moderno, sofisticado e versátil, podendo ser utilizado em qualquer horário do dia e estação do ano.

As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax. A fragrância foi premiada pelo ‘FiFi Award Best National Advertising Campaign’ de 2008.

Essencial Supreme - Natura

Esse é um dos perfumes da marca que mais fixam em sua pele. Tanto a opção masculina quanto a feminina foram consideradas as melhores nacionais de 2022.

LEIA TAMBÉM: Perfumes nacionais DELICADOS e GRACIOSOS

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Mirra, Sândalo, Cenoura, Cedro e Ambreta.

La Vie Est Belle - Lancôme

A fragrância se tornou um clássico do mundo das perfumarias e uma das mais vendidas. Também é uma fragrância adocicada, contudo, diferente de Olympea Legend, agrada com mais facilidade devido às notas florais.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

Diva Esplêndida - Eudora

Um perfume feito para mulheres que gostam do aroma de cereja. Também lançado em 2022, é um aroma totalmente cremoso que chama a atenção e seduz.

Calda, Cereja, Mandarina, Pimenta de Szechuan, Bergamota e Lima-da-Pérsia estão no topo. As notas de coração são Gardênia, Ylang Ylang de Madagascar, Íris negra, Jasmim Sambac e Tuberosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cumarina, Patchouli ou Oriza, Cashmeran, Jacarandá e Musgo.

Olympea Legend - Paco Rabanne

O famoso ‘perfume bomba’, com uma nota de baunilha que chama atenção, sendo indicado para pessoas que amam fragrâncias doces. A especialista Tainá não indica a compra ‘no escuro’, ou seja, sem sentir o perfume, pois o aroma é forte e deixa rastro, não sendo agradável para todas as pessoas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Amor à primeira borrifada! Os 10 melhores perfumes da Jequiti