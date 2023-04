Os signos que podem formar casais energeticamente distantes

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco podem se atrair, mas dificilmente conseguem estabelecer uma conexão duradoura, pois eles são energeticamente distantes.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries e Peixes

O pisciano é um signo que sempre tem tempo para sonhar e imaginar, vivendo sua essência interna com presença, inclusive quando está dividindo seus sentimentos com alguém. No entanto, o ariano gosta de realizar e estar sempre ocupando seu lugar no mundo ou no agora. A energia dos dois se desencontra, pois ambos querem passar pelo mundo de forma diferente.

Touro e Sagitário

Esses signos podem ser magnéticos na atracão, mas percebem que a energia não é tão compatível ao se conhecerem melhor. Enquanto o sagitariano quer estar em movimento e desafio a todo momento, o taurino prefere ir suprindo suas necessidades com calma, uma a uma. É difícil que eles entrem em acordo e sempre haverá algum ponto que não pode ser compreendido, a não ser que a comunicação seja poderosa.

Gêmeos e Capricórnio

Por mais que possam se atrair intelectualmente, esses dois signos tendem a descobrir que suas energias o distanciam. Enquanto o capricorniano foca em metas e quer alcançar seus objetivos com seriedade, o geminiano prefere estar livre para mudar a rota e não se preocupar sempre com as mesmas coisas. Dessa forma, os olhos dos dois são voltados para lugares bem diferentes.

