Moda: 4 tendências de jeans que você precisa ter no guarda-roupa neste ano

As calças jeans são um item básico no guarda-roupa de qualquer pessoa, mas isso não significa que elas precisem ser sem graça ou sem estilo. Pelo contrário, as tendências de moda para 2023 estão repletas de opções incríveis para quem quer inovar no visual e ainda se sentir confortável.

Então, se você quer estar por dentro das tendências de jeans, confira as principais opções da passarela para usar tanto de dia, como de noite.

4 tendências de calças jeans que vão bombar em 2023

Calça jeans cargo

A calça cargo é um dos ícones dos anos 2000 que ressurgiu nas últimas temporadas. Já tínhamos visto esta tendência chegar em calças e saias de algodão e com ares militares, e agora chegaram com tudo nos modelos jeans.. Com bolsos laterais e modelagem mais larga, essa peça é perfeita para quem quer um look mais despojado e cheio de personalidade.

Calça jeans oversized

Há anos que nos despedimos dos modelos de calças mais justos para dar espaço ao caimento mais solto e confortável. E, depois da baggy e mom jeans, chegaram as calças jeans oversized, que ficam ótimas contrastando com mini e maxi volumes, ou exagerando totalmente e apostando em peças oversized para o restante do look, seja camisa, jaqueta ou camiseta.

Calça jeans com linha central

Aqui o caimento costuma ser diferente, mas o detalhe é único: a faixa frontal, como a das calças de alfaiataria. Uma particularidade que torna esse jeans único e original: seja listra com tachas, ou costura dupla, o resultado não muda, é sempre elegante.

Calça jeans metalizada

É claro que não poderia faltar ele, o jeans metalizado. Para a noite, nada melhor do que essa opção. Os jeans metalizados dourados, prateados ou coloridos são uma excelente opção para baladas ou simplesmente para um look noturno. Estes jeans automaticamente transformam qualquer visual em um look vencedor.

