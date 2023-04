O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica pode revelar qual tipo de relacionamento você procura

Você sabe qual tipo de relacionamento está procurando? Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes sobre isso, a partir do que você enxerga na ilusão de ótica.

Segundo o portal The US Sun, existem cinco possibilidades diferentes. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: themindsjournal.com)

O teste foi realizado pelo portal Mind’s Journal, especializada em bem-estar e saúde mental.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro um rosto

Se a primeira impressão que você teve foi de ver um rosto, é bem provável que você se esforce para ser respeitado pelos outros. Ao mesmo tempo, tende a ser misterioso, sem que ninguém te conheça por completo.

Você é capaz de entender bem as outras pessoas, mas sem que as outras pessoas te vejam tão facilmente assim. Isso não quer dizer que você seja falso ou mentiroso, apenas cauteloso na forma como permite que as pessoas te conheçam.

Sendo assim, você busca por um relacionamento em que seja compreendido.

Se você viu duas pessoas de trajes brancos

As duas pessoas de trajes brancos ao fundo foram sua primeira percepção? Talvez você seja uma pessoa teimosa e que gosta de estar no controle da vida. Quando as coisas são feitas do seu jeito, você sente que tudo fica mais fácil para todos.

Você é inteligente e gosta que confiem em você, demonstrando apoio. Mas, ao mesmo tempo, quer ser contrariado quando as outras pessoas acreditarem que você não está certo. Não há espaço para pessoas submissas.

Dessa forma, seu relacionamento ideal é aquele em que você se sinta desafiado.

Se você viu primeiro o homem de casaco

Se sua primeira percepção foi o homem de casaco posicionado ao lado direito da imagem é possível que você carregue uma tristeza profundamente enraizada.

Você pode ser a pessoa que vê a vida de forma equilibrada, da tristeza à felicidade. A valorização desse talento é algo muito importante para você.

Assim, você buscar por um relacionamento em que se sinta aceito de forma completa - e foge de possíveis ex que tentaram te “consertar”, por não entender esse traço de sua personalidade.

Se você viu primeiro o feiticeiro lendo

Bem ao centro, há um feiticeiro de chapéu alto e pontudo, lendo. Se essa foi sua primeira percepção, é possível que você seja aquela pessoa que tem muita curiosidade pela vida.

Tanto que deve ter uma forte necessidade de estar ligado à questões grandiosas, espirituais, das crenças religiosas a questões humanas e do universo.

Por isso, você busca por uma pessoa que satisfaça suas necessidades espirituais, com uma conexão sobrenatural.

Se você viu primeiro o bebê

Nesse caso, é possível que você se sinta indefeso - tanto em relacionamentos românticos quanto na vida de um modo geral. Ainda que você saiba se cuidar, sente medo de que as coisas comecem a dar errado a qualquer momento.

A ansiedade e o estresse também podem estar bem presentes na sua vida, neste momento.

Você busca por alguém que possa te fornecer a sensação de proteção e segurança na vida.

Leia também: O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica demonstra que tipo de relacionamento você deseja