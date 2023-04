Moda: 6 principais tendências de bolsas que estarão em todos os lugares neste outono

As folhas começam a cair, os ventos frios se aproximam e é hora de atualizar seu guarda-roupa com as últimas tendências de moda. E uma peça que não pode faltar para completar seu look são as bolsas. Nesta temporada de outono, as bolsas estão cada vez mais versáteis, funcionais e elegantes, com designs incríveis que se destacam em qualquer ocasião.

Muitas das tendências espelham temas das passarelas, incluindo peças poderosas montadas e o vermelho dominando como a cor da estação. Outras tendências de bolsas se mantiveram por conta própria, como as bolsas XXL, que continuam fortes no outono. I

6 principais tendências de bolsas para o outono de 2023

Bolsas com estampa de crocodilo

As elegantes bolsas de crocodilo falso dominaram as coleções outono/inverno 2023, com belos designs vistos nas passarelas. A maioria dos estilos foi reduzida e sem logo, mostrando um interesse contínuo nas peças de luxo que estão definindo a moda em 2023.

Bolsas de mão

Outra visão de estilos sofisticados de bolsas? Bolsas estruturadas finalizadas com alças superiores. Os designers estão reinterpretando o design atemporal para o outono, incluindo tudo, desde bolsas elegantes e minimalistas até as com franjas.

Bolsas XXL

As bolsas grandes estão em alta há muitas temporadas, mas certamente não estão perdendo força. Elas seguem com tudo nesta estação.

Cor da estação

O vermelho ardente é, sem dúvida, a cor da temporada de outono de 2023. Vimos isso acontecer de todas as formas, desde looks ousados da cabeça aos pés até acessórios. Se você não está pronta para se comprometer com utilizando um look completo, uma bolsa é uma maneira mais acessível de adicionar a tendência de cores ao seu armário.

Retorno das clutchs

Essas peças voltaram com tudo nesta estação. Foco principal nos designs retangulares elegantes, e a estampa do falso crocodilo que poderia facilmente transitar do dia para a noite.

Bolsas macias ao toque

Peças de peles artificiais felpudas dominaram roupas e acessórios. Os sapatos e bolsas parecem particularmente dignos de nota e são compras importantes para esta temporada.

