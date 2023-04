Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 17 a 23 de abril de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de setembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 17 a 23 de abril de 2023:

Áries

São tempos de crescimento em todas as formas de vida e você deve se dedicar para ter o que deseja. Dias virão para fechar novos negócios e empreender para criar novos caminhos de trabalho.

Lembre-se que a boa sorte o acompanha em tudo econômico, então aproveite e realize mais em assuntos pessoais. Tente dizer a essa pessoa especial o que você sente e continue como amigos, se você não puder mais fazer parte desse relacionamento, verá que tirará um peso de seus ombros.

Vá ao seu médico e livre-se desse desconforto na perna ou nevralgia. Áries solteiro terá um novo amor do signo de Gêmeos ou Capricórnio que será muito compatível, viverão grandes momentos.

Touro

Você deve tomar as decisões que o farão crescer em tudo o que você deseja. Cuide dos problemas econômicos, procure ser mais organizado nas suas despesas.

Serão dias de muito trabalho e você não deve se estressar ou ficar de mau humor. Você terminará um relacionamento e decidirá passar algum tempo sozinho e crescer.

No seu trabalho e na escola virão alguns problemas dos seus colegas, mas nada forte, apenas mal-entendidos.

Você terá uma nova oportunidade de emprego e também sorte. Cuide dos problemas intestinais e estomacais, lembre-se que somos o que comemos, por isso procure ter uma boa alimentação e praticar exercícios.

Gêmeos

Construa um patrimônio para o seu futuro e organize melhor o seu tempo. Tenha cuidado com fofocas, seja mais discreto em sua vida privada.

Serão dias de boas notícias em torno do seu trabalho e negócios, eles finalmente reconhecerão seu desempenho no trabalho. Você vai pensar muito em alguém que saiu do seu lado e isso é normal, lembre-se que seu signo não esquece facilmente.

Você receberá um dinheiro extra, tente investir em sua casa ou apartamento, isso ajudará muito no seu futuro. Lembre-se que seu signo é uma pessoa muito astuta e deve usar isso ao favor.

Câncer

É hora de resolver todos os seus problemas legais e pessoais. Você não deve ser tão imaturo nos relacionamentos e precisa saber construir e não destruir quem ama.

Dias de boa energia chegarão ao seu signo, você terá boa sorte em tudo relacionado à assinatura de novos contratos.

Você receberá um convite para uma viagem. Cuidado com o ciúme, procure não controlar tanto o seu parceiro para depois não cair em brigas sem motivo. Para os cancerianos solteiros, chegarão dias para conhecer pessoas muito compatíveis. Você iniciará uma nova etapa de estudos universitários que lhe proporcionará muitos triunfos no futuro.

Leão

Você brilhará sem limites. Cuidado com o mau-olhado e a inveja, seu signo é um dos mais perseguidos por esses sentimentos.

Dias de estar com muitas preocupações pessoais, evite cair no estresse, lembre-se que a melhor coisa que seu signo pode fazer para liberar energia negativa é o exercício.

No amor, você será o melhor com seu parceiro, serão dias de grande compatibilidade e paixão. Os leoninos solteiros encontrarão alguém do signo que falará sobre ter algo sério. Deixe para trás todo o negativo para que a abundância chegue.

Virgem

A abundância chegará até você em todos os sentidos, mas também recomendo que você não caia em situações de arrogância e seja mais humilde.

No trabalho, virá uma revisão, então tente colocar tudo o que você tem pendente em ordem. Lembre-se de que você não deve confiar tanto em seus colegas de trabalho porque, mais cedo ou mais tarde, eles o trairão.

Serão dias para relembrar um amor do passado, tentar ficar em paz e se apaixonar novamente. Não caia em provocações no trabalho. Planeje abrir seu próprio negócio e verá que fará o melhor. Você receberá uma documentação esperada.

Libra

Hora para crescer profissionalmente, assuma o controle de tudo o que deseja fazer e verá que terá grandes oportunidades e mais rendimentos. Bons projetos e contratos fechados estão por vir, a abundância baterá à sua porta.

Não perca mais o amor, se você realmente quer, procure-o; o orgulho às vezes não é tão bom e você precisa estar em paz consigo mesmo.

Você resolve assuntos legais, isso vai o ajudar a ficar mais tranquilo. Não seja mais tão extremo com seus amigos, lembre-se que ser amigo é incondicional e você não pode impor condições.

Escorpião

Chegam oportunidades para você ter a vitória em suas mãos, mas você deve ser discreto para não se encher de energias negativas e conseguir alcançar o que merece.

Você terá dinheiro extra. Você se sente impotente quando não consegue fazer as coisas do jeito que quer e começa a se sentir mal, uma de suas fraquezas é ser controlador, então relaxe.

Você conseguirá negócios que o deixarão com maior prosperidade, a desvantagem é que você deve ter cuidado em questões de roubo ou perda. Seja mais cauteloso nas ruas. Cuide de problemas de infecção ocular ou auditiva.

Sagitário

Não tente mudar ou controlar as pessoas, não seja mais tão intenso. Cuidado com fofocas no trabalho, proteja-se. Um amor de Áries ou Leão chegará até você e deseja sua segurança e proteção.

Você ganha um bônus por vendas ou lucros. Um amor do passado sente sua falta, tente conversar e fechar esse círculo. Uma grande surpresa no trabalho chegará.

Cuide muito bem da sua família, lembre-se que você é um de seus pilares. Você fala com um médico para uma operação e tudo sairá bem. Novas escolhas mais maduras.

Capricórnio

São tempos de amadurecimento e de não se deixar levar pelos impulsos que afastam as pessoas que o amam. Procure se administrar melhor e seguir em frente com seus projetos.

Você está passando por uma fase de instabilidade e precisa ter paciência pois essas energias conflitantes vão passar e você voltará a ser o mesmo.

Você recebe dinheiro. Você continua arrumando sua casa e deixando o espaço melhor. Você paga dívidas e fica em dia. A rotina de exercícios continua.

Você saberá sobre o divórcio de alguém e o apoiará nesse processo. Um amor volta para você, e isso lhe dará muita felicidade.

Aquário

Dinheiro extra chega até você, tente economizá-lo. Alguém pede sua opinião sobre problemas amorosos.

Você deve se preparar para conquistar o que deseja. É hora de viajar e mudar de local de residência para movimentar suas energias. Apenas tenha paciência que tudo vai passar, tente ser constante.

Dias agitados e reuniões com seus chefes para fazer mudanças em seu ambiente de trabalho. Um amor ressentido o procura para estar em paz com você. Você muda de emprego, é hora de crescer profissionalmente. Esta é a sua melhor época do ano, se tiver oportunidade, vá à praia para renovar as energias e tenha contato com a natureza.

Peixes

Não deixa sua imaginação voar porque às vezes você imagina o que não é nem um pouco real. Se você tem dúvidas sobre trabalho ou amor, encare a situação e deixe claro o que sente.

Dias de muito trabalho e reuniões para novos projetos, só tome cuidado com seus colegas, porque alguns o invejam.

Equilíbrio mais o sentimental e não caia em tristezas. Não brigue mais com seu parceiro, lembre-se de dar espaço um ao outro para não se sentir pressionado. Será uma semana de amor novo e compatível, lembre-se que o amor sempre chega até você sem procurá-lo.

Um amigo faz um convite e pode ser para um negócio que te dará mais renda. Lembre-se que o amor não se compra e a amizade é incondicional.

