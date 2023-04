Esta é a mensagem das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, nesta segunda-feira (17)

Estamos entrando oficialmente em mais uma semana e se você é de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para o seu signo.

Áries

Áries, as cartas do tarot deixam um conselho importante: tome cuidado com sua imagem e com o que os demais falam de você em seu ambiente profissional, porque isso pode acabar te prejudicando.

Touro

A segunda-feira (17) da pessoa de Touro será repleta de energia e você não apenas sente como desejará desafios grandes para testar suas habilidades e colocar seu potencial à vista de todos. Lembre-se que não há nenhum problema com isso, mas você deve respeitar seus limites.

Gêmeos

É melhor estar preparado para a segunda-feira (17), pois este será o dia em que coisas inexplicáveis acontecem. Apenas abrace esta energia e busque aceitar o que o universo lhe traz.

Câncer

Câncer, as cartas do tarot trazem uma importante mensagem: você está no processo, mas esta ainda não será a fase de cura para algo que te afetou bastante. Além disso, a segunda-feira será um dia em que deve estar atento ao seu relacionamento e vida amorosa.

