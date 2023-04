Relacionamento: 3 sinais corporais que revelam que seu companheiro está mentindo

Você já passou por uma situação na qual seu companheiro te disse algo e ficou desconfiado se aquilo era verdade, momento este que pode até mesmo ter afetado de alguma forma seu relacionamento?

Sobre o questionamento anterior, caso sua resposta seja sim, queremos convidá-lo a conferir detalhes sobre 3 sinais corporais que podem indicar que seu parceiro possivelmente está mentindo. As dicas são compartilhadas pelo Nueva Mujer e fazem parte de um levantamento do psicólogo americano Paul Ekman e que foram divulgados também pelo portal Confilegal.

1 - A pessoa esfrega os olhos

Para começar nossa lista, seja somente o ato de esfregar os olhos ou até mesmo o pescoço ou tapar a boca, este pode ser um sinal evidente de que há mentira no discurso de seu parceiro.

“Se a mentira é esmagadora, os homens esfregam os olhos com força, e se for maior, desviam o olhar”, explica o Confilegal. Ele também pode acabar piscando mais vezes.

2 - Seu parceiro toca o nariz

Este é um ponto de importante atenção, porque dependo da zona pode ter significados diferentes. Enquanto coçar o nariz pela frente pode indicar curiosidade ou interesse, quando é feito na parte superior revelam desagrado ou desprezo.

“Quando se mente, liberam-se catecolaminas, substâncias químicas que provocam a inflamação do tecido interno do nariz, e com isso a comichão”, explica o portal.

3 - Observe as mãos de seu companheiro

Por último, se a pessoa fechar as mãos e com os dedos cobrir o polegar, isso pode indicar que mais além do que simplesmente ocultar essa parte do corpo, ela não deseja revelar informações.

Quando uma pessoa tem os punhos fechados nesta posição e de maneira intensa, isso pode indicar uma posição de desconforto.

#FicaADica

Lembre-se sempre que a melhor alternativa é a conversa, seja sincero com seu parceiro e claro sobre quais são suas observações/suspeitas e em qual ponto [resultado] deseja chegar.

