Os signos que entram em um relacionamento, mas querem amar do seu jeito

Do mesmo jeito que é normal tomar as rédeas algumas vezes, também é importante saber ouvir e entrar em acordos nas relações, especialmente quando o assunto é amor romântico.

Confira os signos que podem ter dificuldade para compreender isso:

Sagitário

O sagitariano gosta sempre de estar inventando novas formas de fazer as coisas, inclusive no amor. Por isso, eles preferem levar um relacionamento do seu jeito, sempre e movimento e aceitando novos desafios. Isso pode intenso e nem todo mundo consegue acompanhar, pois o caminho trilhado muda constantemente a rota.

Capricórnio

O capricorniano é um dos signos mais estruturados que existe e ele sabe muito bem o que não quer. Por isso, ele fica em alerta quando o amor é bem diferente do que está acostumado e só acreditará no potencial de algo vendo os resultados. Não é fácil convencer esse signo que tende a ser teimoso e cheio de argumentos, até mesmo quando seu coração já está entregue.

Aquário

O aquariano é um dos signos que mais foge as regras e deseja experimentar novas formas de viver, inclusive no romance. Ele quer se manter com o pensamento no futuro e pode pensar bem diferente daqueles que estão muito focados em ir com calma para aperfeiçoar o presente. Mesmo em conexões fortes, esse signo tende a ter dificuldades para compreender o que o outro sente e o que isso demanda se é algo muito distante das suas ideias.

Peixes

O pisciano lida sempre com intuições, sentimentos e formas de amar profundas. No entanto, ele também pode ter um jeito marcante de amar, que ao mesmo tempo que aproxima, também exige espaço. Pensando nisso, esse signo tende a guiar a dinâmica da relação a seu favor e pode usar seu poder de convencimento para que as coisas sejam feitas de acordo com a sua energia no momento, algo que pode confundir bastante.

