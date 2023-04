As mensagens esclarecedoras do tarot para o início da semana de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Outra semana chegando e para iniciá-la da melhor forma nós trouxemos hoje as mensagens de conselho das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Veja os detalhes a seguir.

Sagitário

Não se sinta mais “preso”! Se há algo que te incomoda seja em seu companheiro ou amigos, esse é o momento de se abrir e desafogar. Além disso, as cartas do tarot deixam um conselho: saiba filtrar as tensões que podem aparecer em seu trabalho e entender que nem tudo sempre será fácil.

Capricórnio

Esse será um período bastante positivo para a pessoa de Capricórnio do ponto de vista sentimental, o que pode indicar, se estiver solteiro, a chegada de alguém especial em sua vida.

Além disso, esse será um período em que conseguirá respirar mais no campo profissional e terá mais horas para pensar e se planejar.

Aquário

É possível que viva algum conflito com uma pessoa de sua família e para que tudo ocorra da melhor forma será preciso que controle as suas emoções.

Quando falamos do campo profissional, é preciso que tome cuidado em como desempenha suas funções, pois disso é que virá ou não o seu sucesso.

Peixes

Além de tomar cuidado com o campo financeiro e não sair gastando sem pensar, as cartas do tarot reforçam um ciclo bastante positivo para Peixes no campo amoroso. Então, aproveite esta energia positiva do universo.

Com informações do portal Depor.

