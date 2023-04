Você consegue encontrar uma onça-parda nesta ilusão de ótica?

Onde está a onça-parda? (Foto: The Sun US)

A ilusão de ótica que encerra esta sexta-feira (14) parece simples, mas exige talento: é preciso ser muito detalhista para ser resolvido. No meio desta paisagem toda marrom tem uma onça-parda disfarçada.

Será que você consegue encontrá-la?

Veja a imagem novamente:

Segundo o portal The Sun US, somente pessoas com olhos de um atirador de elite consegue realmente encontrar. Não conseguiu identificar? Uma dica é procurar pelo animal posicionado de costas.

E agora, você achou?

Confira a resposta, divulgada pelo portal:

Onde está a onça-parda? (Resolução) (Foto: The Sun US)

Veja mais de perto:

