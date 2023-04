Perfumes nacionais DELICADOS e GRACIOSOS

No mundo da perfumaria existem fragrâncias para todos os gostos. Algumas mulheres preferem fragrâncias bombásticas e atraentes. Outras são mais delicadas, e preferem perfumes florais menos invasivos.

Se você é do segundo grupo e está buscando por aromas mais suaves, mas que ainda rendem muitos elogios, veja as três fragrâncias listadas a seguir. Elas prometem ser delicadas, mas graciosas na medida certa.

Biografia Inspire - Natura

Esta fragrância foi lançada em 2016. Seu acordes principais são os florais, mas também possui um aroma bem fresco, perfeito para os dias ensolarados.

As notas de topo são Lichia, Notas Verdes, Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são Magnólia, Pétalas de Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo, Cashmeran e Madeira de Âmbar.

Diva - Eudora

Diva tradicional de Eudora é uma fragrância bem adocicada e notada em qualquer ambiente, logo, vai te render diversos elogios. Em destaque está a nota de caramelo, perfeita para as as mulheres ‘formiguinhas’. Contudo, o perfume não perde o frescor.

Lançado em 2017, o perfume possui notas de topo de Ameixa, Pera, Pimenta Rosa, Mandarina e Bergamota da Calábria, notas de coração de Flores, Notas Solares, Flor de Laranjeira, Jasmim e Manga e finaliza com notas de fundo de Caramelo, Baunilha de Madagascar, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Fava Tonka e Cedro da Virgínia.

Florasense - Jequiti

Provavelmente a fragrância mais delicada da lista. Florasense, lançado em 2012, é a união perfeita de um perfume fresco e agradável com um bom custo-benefício.

As notas de topo são Bergamota, Notas Herbais, Folhas Verdes, Scent Trek® e Mandarina Verde. As notas de coração são Frésia, Jasmim Falso, Scent Trek®, Peônia e Flor de Pêssego e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Sândalo.

