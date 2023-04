Os signos que são calculistas para entrar em um relacionamento

Alguns signos do zodíaco costumam levar as decisões em sua vida com seriedade, antecipando todas as possibilidades e consequências que elas podem levar. Eles pensam assim mesmo quando o coração fala mais alto e desejam entrar em um relacionamento com alguém.

Confira quais são esses signos do zodíaco:

Leão

O leonino é um signo conectado com seus objetivos e inteligência mesmo quando a paixão o pega de jeito. Ele tentará sempre entrar um relacionamento que não atrapalha seus objetivos e funciona como uma ponte que o leva ao futuro almejado. O que o estimula é trocar afeto e lealdade, mas também ideias e estratégias.

Câncer

Por mais que atenda sempre que o amor chamar, com o tempo o canceriano aprende a ser mais coerente e investir naquilo que o engradece. Como é intuitivo e observador, logo passa a ir além da sedução e sentimentos, buscando quem se encaixa em sua vida no momento e pode até ser um impulso a mais para evoluir.

Virgem

O virginiano é estratégico e, por mais que acredite sempre na sua persuasão para influenciar as pessoas a serem melhores, ele pode olhar o amor de forma diferente quando absorve as experiencias da vida. Sendo assim, ele deseja viver a intensidade do romance, mas é realista e compreende que as atitudes do outro formarão podem influenciar o seu futuro também.

Capricórnio

O capricorniano é capaz de deixar um sentimento tocá-lo profundamente, mas ele nunca se esquecerá que é o grande responsável por sua vida. Por isso, ele pode colocar o pé no chão e calcular bastante as consequências de entrar em determinado relacionamento. Ele busca conexões leais e duradouras, o que o leva a escolher bem e investir em quem combina com suas metas.