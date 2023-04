Diga adeus às olheiras: 5 massagens para um visual mais tonificado para fazer em casa

As olheiras e bolsas sob os olhos são um problema comum para muitas mulheres. Além de afetar a aparência, elas também podem fazer com que você se sinta cansada e sem energia. Felizmente, existem algumas massagens que você pode fazer sozinha para ajudar a tonificar a área dos olhos e reduzir a aparência de olheiras e bolsas.

5 massagens para olheiras e bolsas que você pode fazer em casa

Massagem com cubos de gelo

Esta é uma das massagens mais simples e eficazes que você pode fazer em casa. Pegue um cubo de gelo e envolva-o em uma toalha. Em seguida, massageie suavemente a área dos olhos por alguns minutos. Isso ajudará a reduzir a inflamação e a aparência de olheiras e bolsas.

Massagem com colheres

Pegue duas colheres e coloque-as na geladeira por alguns minutos. Em seguida, coloque as colheres frias sobre os olhos e faça movimentos suaves em direção às têmporas. Repita esse movimento várias vezes para ajudar a tonificar a pele e reduzir a aparência de olheiras e bolsas.

Massagem com óleo de coco

O óleo de coco é ótimo para hidratar a pele e reduzir a aparência de olheiras e bolsas. Massageie suavemente o óleo de coco na área dos olhos por alguns minutos todas as noites antes de dormir.

Massagem com chá de camomila

Faça uma xícara de chá de camomila e coloque-a na geladeira por alguns minutos. Em seguida, umedeça dois pedaços de algodão no chá frio e coloque-os sobre os olhos. Deixe-os lá por cerca de 10 minutos enquanto você relaxa. Isso ajudará a tonificar a pele e reduzir a aparência de olheiras e bolsas.

Massagem com creme para os olhos

Escolha um creme para os olhos com ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico e vitamina C. Massageie o creme suavemente na área dos olhos todas as noites antes de dormir. Isso ajudará a hidratar a pele e reduzir a aparência de olheiras e bolsas.

Experimente essas massagens caseiras para obter um olhar mais tonificado e radiante. Não se esqueça de fazer os movimentos suavemente e sem pressionar demais a área dos olhos. Com um pouco de dedicação e prática, você poderá reduzir a aparência de olheiras e bolsas e ter uma aparência mais jovem e saudável.

