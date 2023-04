Os signos que só se tornam um casal se acham que é amor verdadeiro

Reprodução / The Weinstein Company

Enquanto algumas pessoas podem começar um relacionamento e arriscar mesmo sem sentimentos tão definidos, outras preferem entrar para um casal apenas quando acham que a conexão é verdadeira e duradoura.

Confira quais são:

Gêmeos

Esse signo é capaz de provar muitas coisas e viver romances de todos os tipos, mas quando quer algo mais sério, dará uma chance para quem acredita ser seu amor verdadeiro. O geminiano é sonhador e sabe que algo bom está reservado, por isso, tende a entrar de cabeça nas paixões que tem potencial para se tornar uma relação duradoura e que seja marcante em sua história.

Escorpião

O escorpiano pode até dar valor para o que não vale a pena, mas com o tempo amadurece e tende a entrar apenas nos relacionamentos que enxerga algum tipo de futuro. Ele não desiste amar e de dividir seus sentimentos com quem conquista sua confiança e demonstra consideração, respeito e afeto. Esse signo ficará muito entusiasmado com a chance de viver um grande amor!

Virgem

O virginiano pode separar bem o que é algo de momento e o que pode ser duradouro. Por isso, ele investe sua energia e sentimentos mais profundos apenas quando algo demonstra complementá-lo de verdade. Diferente do que muitos pensam, ele também pode ser intenso e preenche sua vida com o relacionamento que vive.

Capricórnio

O capricorniano não gosta de perder tempo, mesmo quando se trata de assuntos complexos como o amor e sentimentos. Ele leva seu coração a sério e quer encontrar a pessoa especial que valorizará tudo o que ele tem para entregar. Esse signo divide com o parceiro algumas verdades que mantém escondidas das outras pessoas ao seu redor, o que o faz querer estar em algo estável e que pode superar barreiras ou problemas, pois sua missão é encontrar uma história marcante ao lado de alguém.

